У Давид Мелик-Гусейнова подтвердился Covid-19. Он ушел на изоляцию

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов получил положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Эту информацию подтвердили в региональном минздраве.
Состояние министра здравоохранения остается хорошим; клинических проявлений заболевания не отмечается. Мелик-Гусейнов изолировался в своем рабочем кабинете после того, как получил положительный ПЦР-тест на COVID-19.
«На самочувствии никак не отразилось, но решил изолироваться в рабочем кабинете минздрава, чтобы быть на связи», — добавил источник.
Отмечается, что в июне Давид Мелик-Гусейнов прошел ревакцинацию, так как после последней прививки прошло более полугода, а риск заражения инфекцией высок из-за работы в «красных зонах».
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Фото: Instagram министра
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