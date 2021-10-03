У Давид Мелик-Гусейнова подтвердился Covid-19. Он ушел на изоляцию

Состояние министра здравоохранения остается хорошим; клинических проявлений заболевания не отмечается. Мелик-Гусейнов изолировался в своем рабочем кабинете после того, как получил положительный ПЦР-тест на COVID-19.

«На самочувствии никак не отразилось, но решил изолироваться в рабочем кабинете минздрава, чтобы быть на связи», — добавил источник.

Отмечается, что в июне Давид Мелик-Гусейнов прошел ревакцинацию, так как после последней прививки прошло более полугода, а риск заражения инфекцией высок из-за работы в «красных зонах».

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram министра