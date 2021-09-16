Современный центр для адаптации людей с инвалидностью открылся в Нижнем Новгороде

Помещение находится на улице Невзоровых в Нижегородском районе. Реабилитация в нем проходит бесплатно. Здесь люди с инвалидностью смогут пообщаться друг с другом, получить необходимую помощь, а также получить консультацию психолога.

Сам центр разделен на два модуля. Первый представляет собой модель обычной квартиры с кухней, сантехникой, спальней, уголком для работы и специальными тренажерами. Пациенты смогут ежедневно находиться в квартире, а оборудована она будет в соответствии с их пожеланиями.

Второй модуль полностью учебный. Он создан для врачей, студентов и социальных работников, а также родственников людей с инвалидностью.

Учреждение было открыто при поддержке Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).

«Это уникальный проект Университетской клиники ПИМУ для обучения инвалидов, их родственников, медицинского персонала и всех, кто столкнулся с последствиями тяжелых травм и вынужден привыкать к новой жизни», – пояснил Николай Карякин – ректор ПИМУ.

В ближайших планах — завершить ремонт в соседнем здании и создать там Институт реабилитации. Тогда станет возможным принимать в год до 1 400 пациентов.

«Министерство здравоохранения РФ уже подтвердило дополнительный объем квот на реабилитацию. Это более тысячи квот, примерно 1 200-1 400 пациентов мы сможем принять в течение года», – добавил ректор.

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Фото: пресс-служба губернатора Нижегородской области