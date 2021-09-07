Нижегородских школьников начнут вакцинировать от COVID-19

Сейчас в России проводятся клинические испытания вакцин, которыми можно будет прививать подростков. Пока окончательное решение о начале иммунизации детей не принято. Министр обещал уведомить жителей области о поставке вакцин.

«Как только получим, это будет новостью федерального формата. Тогда дадим точные инструкции, как и где вакцинироваться», – уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

Чиновник также выделил, что рекомендации об обязательной вакцинации подростков отсутствуют. Дети старше 12 лет смогут сделать прививку на добровольной основе.





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Фото: pexels