Нижегородских школьников начнут вакцинировать от COVID-19

В Нижегородской области прививки от коронавируса скоро станут доступны детям с 12 лет. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов во время «Большого родительского собрания», которое прошло 6 сентября.
Сейчас в России проводятся клинические испытания вакцин, которыми можно будет прививать подростков. Пока окончательное решение о начале иммунизации детей не принято. Министр обещал уведомить жителей области о поставке вакцин.
«Как только получим, это будет новостью федерального формата. Тогда дадим точные инструкции, как и где вакцинироваться», – уточнил Давид Мелик-Гусейнов.
Чиновник также выделил, что рекомендации об обязательной вакцинации подростков отсутствуют. Дети старше 12 лет смогут сделать прививку на добровольной основе.
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Фото: pexels
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