Рекордное количество нижегородцев ежедневно прививается от COVID-19

В среднем по России 236 привитых на 100 тысяч человек, в Нижегородской области – 283. Ежедневно в регионе почти 16,4 3 тысячи человек вакцинируются от коронавирусной инфекции.

По данным на 24 августа, всего в области 901,8 тысяч жителей прошли иммунизацию.

«Наиболее активно прививаются работники системы образования и промышленных предприятий», – отметил министр здравоохранения.

Давид Мелик-Гусейнов также поблагодарил жителей области за готовность защищать себя и других от опасной инфекции.

«Спасибо, что боретесь вместе с нами! Будем лучшим регионом!», – написал чиновник.

Недавно нижегородский Минздрав напомнил о риске возникновения четвертой волны коронавируса. Жителей региона призывают вакцинироваться, чтобы снизить смертность.





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Фото: pexels