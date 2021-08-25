Рекордное количество нижегородцев ежедневно прививается от COVID-19

Темпы вакцинации населения в Нижегородской области значительно выше, чем в других регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
В среднем по России 236 привитых на 100 тысяч человек, в Нижегородской области – 283. Ежедневно в регионе почти 16,4 3 тысячи человек вакцинируются от коронавирусной инфекции.
По данным на 24 августа, всего в области 901,8 тысяч жителей прошли иммунизацию.
«Наиболее активно прививаются работники системы образования и промышленных предприятий», – отметил министр здравоохранения.
Давид Мелик-Гусейнов также поблагодарил жителей области за готовность защищать себя и других от опасной инфекции.
«Спасибо, что боретесь вместе с нами! Будем лучшим регионом!», – написал чиновник.
Недавно нижегородский Минздрав напомнил о риске возникновения четвертой волны коронавируса. Жителей региона призывают вакцинироваться, чтобы снизить смертность.
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Фото: pexels
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