В Нижний поступила крупная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V»

В Нижегородскую область пришла партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

Всего в медучреждения поступит 79 260 доз. Сейчас они проходят маркировку, а в ближайшее время их развезут по областным пунктам вакцинации.

Напомним, ранее в Нижегородскую область поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт» — 38 тысяч доз.

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