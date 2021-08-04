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В Нижний поступила крупная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V»

На Фармбазу Нижнего Новгорода поступила крупная партия вакцины «Спутник V» в количестве 79 260 доз.

 

  • фото — Shutterstock.com

     

В Нижегородскую область пришла партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

Всего в медучреждения поступит 79 260 доз. Сейчас они проходят маркировку, а в ближайшее время их развезут по областным пунктам вакцинации.

Напомним, ранее в Нижегородскую область поступила большая партия вакцины «Спутник Лайт» — 38 тысяч доз.

 

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