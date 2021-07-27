Пункты вакцинации от COVID-19 доступны для нижегородцев в «Google.Картах» и «Яндекс.Картах»

Медицинские пункты, где можно привиться от коронавирусной инфекции, теперь будут отображаться в приложениях «Google.Карты» и «Яндекс.Карты».

«Появление адресов пунктов в популярных картографических сервисах снимет массу вопросов. При нажатии на тот или иной пункт вакцинации на картах можно сразу узнать часы работы или позвонить по горячей линии, чтобы проконсультироваться», — отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородскую область поступила партия вакцины «Спутник Лайт» — 18 852 дозы препарата.

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