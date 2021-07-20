Мелик-Гусейнов рассказал, как не допустить четвертую волну COVID-19

Глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как избежать четвертой волны коронавирусной инфекции.
Для того чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, жителям региона необходимо соблюдать три пункта:
- привиться той вакциной, которая есть в в пунктах вакцинации сейчас (не ждать поставок другого препарата)
- носить средства индивидуальной защиты — защитные маски или респираторы
- чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком
«Не надо ждать, когда поступит в регион та вакцина, которую вы особенно ждете», — добавил министр.
Напомним, ранее в Нижний Новгород поступила новая партия вакцины «Спутник V» — более 60 тысяч доз.
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Фото: pexels
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