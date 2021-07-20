Мелик-Гусейнов рассказал, как не допустить четвертую волну COVID-19

Для того чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, жителям региона необходимо соблюдать три пункта:

привиться той вакциной, которая есть в в пунктах вакцинации сейчас (не ждать поставок другого препарата)

носить средства индивидуальной защиты — защитные маски или респираторы

чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком

«Не надо ждать, когда поступит в регион та вакцина, которую вы особенно ждете», — добавил министр.

Напомним, ранее в Нижний Новгород поступила новая партия вакцины «Спутник V» — более 60 тысяч доз.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels