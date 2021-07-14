Новая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступила в столицу Приволжья

В медицинские организации Нижнего Новгорода поступила вакцина «КовиВак» в количестве 2580 доз.
С 14 июля в нижегородскую область вновь возобновились поставки вакцин: «КовиВак» и «ЭпивакКорона». Об этом сообщает министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
В регион поступило 2580 доз «КовиВак».
«В ближайшее время ждем поставок более 9 500 доз вакцины “ЭпиВакКорона“», — рассказал министр.
Вакцины распределят между медицинскими учреждениями, при этом объем поставки в каждый прививочный пункт не превысят 30 доз.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: nvkizel.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.