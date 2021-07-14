Новая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступила в столицу Приволжья

С 14 июля в нижегородскую область вновь возобновились поставки вакцин: «КовиВак» и «ЭпивакКорона». Об этом сообщает министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

В регион поступило 2580 доз «КовиВак».

«В ближайшее время ждем поставок более 9 500 доз вакцины “ЭпиВакКорона“», — рассказал министр.

Вакцины распределят между медицинскими учреждениями, при этом объем поставки в каждый прививочный пункт не превысят 30 доз.

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Фото: nvkizel.ru