Глава Минздрава: коллективный иммунитет к коронавирусу у нижегородцев более 40%

Глава регионально Минздрава Давид Мелик-Гусейнов заявил о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Нижегородской области составляет 41-42%.
Как сообщил Мелик-Гусейнов, сейчас коллективный иммунитет к Covid-19 у нижегородцев достиг 41-42%. Показатель вырос на 10% за последний месяц. Глава Минздрава отметил, что победить пандемию будет возможно только тогда, когда уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнет 80%.
Нижегородская область вышла на плато по заболеваемости (после трех недель подъема) — далее последует спад.
«Сейчас максимум две недели будет плато, потом начнется снижение», — добавил министр здравоохранения.
Напомним, ранее стало известно о том, что в торговом центре «Максидом» открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса.
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Фото: социальные сети
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