Бесплатный проезд для медиков и волонтеров возобновлен в Нижегородской области

Основные изменения:

волонтеры и медицинские работники получили право бесплатного проезда

нижегородцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, теперь смогут использовать сертификаты об иммунизации

Кроме того, организации (с 300 сотрудниками и более) должны разделить потоки работников на три группы с интервалами — начала рабочего дня, его окончания и перерыва на обед — не менее 45 минут.

Также с 12 июля уточняется перечень сведений, которые работодатель обязан размещать на портале «Карта жителя Нижегородской области».

«Мы возобновляем бесплатный проезд для медиков и волонтеров в общественном транспорте. Также такую возможность вновь получают и сотрудники Роспотребнадзора. Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Все большая нагрузка ложится на плечи тех, кто участвует в борьбе с ковидом», — отметил Глеб Никитин.

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Фото: pexels