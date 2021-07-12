Бесплатный проезд для медиков и волонтеров возобновлен в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Об этом Глеб Никитин сообщил в Instagram.
Основные изменения:
- волонтеры и медицинские работники получили право бесплатного проезда
- нижегородцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, теперь смогут использовать сертификаты об иммунизации
Кроме того, организации (с 300 сотрудниками и более) должны разделить потоки работников на три группы с интервалами — начала рабочего дня, его окончания и перерыва на обед — не менее 45 минут.
Также с 12 июля уточняется перечень сведений, которые работодатель обязан размещать на портале «Карта жителя Нижегородской области».
«Мы возобновляем бесплатный проезд для медиков и волонтеров в общественном транспорте. Также такую возможность вновь получают и сотрудники Роспотребнадзора. Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Все большая нагрузка ложится на плечи тех, кто участвует в борьбе с ковидом», — отметил Глеб Никитин.
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Фото: pexels
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