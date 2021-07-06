Новый антирекорд зафиксирован в Нижегородской области

По последним данным в регионе от коронавирусной инфекции скончались 4347 человек
По информации оперативного штаба по борьбе с распространением ковида только за последние сутки погибло 28 нижегородцев.
Нижегородская область продолжает удерживать пятое место в рейтинге среди субъектов РФ по общему числу погибших от ковида. На первом месте находится Москва, где от COVID-19 умер 23 001 житель. Следующий в списке оказался Санкт-Петербург с 16 876 погибшими, на третьем месте Московская область, в которой зафиксировано 6608 летальных исходов заражения. На четвертом месте я Ростовская область – 4704 погибших.
О возможном антирекорде в своем Instagram предупреждал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов - он снова призвал нижегородцев к борьбе с коронавирусом и скорейшей вакцинации. На данный момент привито уже более 14 000 человек, и более полумиллиона нижегородцев прошли вакцинацию с момента ее начала.
Число заболевших в регионе растет с каждым днем. За последние сутки произошло 448 новых случая заражения коронавирусной инфекцией по Нижегородской области. При этом регион продолжает удерживать четвертое место по месте по росту заболеваемости.
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