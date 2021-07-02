Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своих соц.сетях заявил о начале предварительной записи на вакцинацию
На данный момент, вакцинация препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» временно приостановлена. Ближайшая поставка ожидается в течении 5 дней. Объем поставки, по словам министра здравоохранения НО, составит 50 000 доз.
Те, кто не хочет откладывать вакцинацию от коронавируса, могут привиться препаратом «Спутник V». Осенью 2021 года в регионе планируется запуск новой вакцины«Спутник Лайт» .
28 июня Нижегородская область побила суточный рекорд по вакцинации. Всего за ближайшие сутки по области сделали прививку от от COVID-19 уже более 490 тысяч человек.
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