На данный момент, вакцинация препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» временно приостановлена. Ближайшая поставка ожидается в течении 5 дней. Объем поставки, по словам министра здравоохранения НО, составит 50 000 доз.



Те, кто не хочет откладывать вакцинацию от коронавируса, могут привиться препаратом «Спутник V». Осенью 2021 года в регионе планируется запуск новой вакцины«Спутник Лайт» .

28 июня Нижегородская область побила суточный рекорд по вакцинации. Всего за ближайшие сутки по области сделали прививку от от COVID-19 уже более 490 тысяч человек.