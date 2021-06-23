В областной детской больнице Нижнего открылся мобильный пункт вакцинации от Covid-19

«Пункт вакцинации открыт для удобства вакцинации сотрудников Нижегородской областной детской клинической больницы, взрослых, которые госпитализируются вместе с детьми или сопровождают юных пациентов на приемах в консультативно-диагностическом центре. Но привиться здесь могут все желающие при отсутствии медицинских противопоказаний и ограничений», — отмечает главный врач НОДКБ Инна Кондратьева.

Время работы бригады — 23 и 24 июня (с 10:00 до 13:00), далее — в зависимости от потребности.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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Фото: pexels