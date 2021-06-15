Вакцина «Спутник Лайт» придет в Нижегородскую область осенью

Осенью этого года в Нижегородскую область придет вакцина «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, отвечая на вопросы в Instagram.
Разработку вакцины «Спутник Лайт» начали минувшей зимой. В отличие от «Спутника V», «Спутник Лайт» нужно вводить пациенту только один раз.
Сейчас у нижегородцев есть возможность привиться одной из трех вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» (которая поступила в регион только не прошлой неделе).
«Спутник Лайт» — это облегченный вариант «Спутника V», не требующий второй дозы препарата. Иммунитет к вирусу начинает вырабатываться через неделю после введения.
Ранее Нижегородский минздрав спрогнозировал пик пандемии Covid-19 в регионе.
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Фото: pexels
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