Травмпункты Нижнего станут круглосуточными и без ограничений по прописке

Новая система оказания травматологической помощи заработает в столице Приволжья в ближайшие дни. Об этом рассказал глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
В ближайшее время все травмпункты Нижнего Новгорода станут круглосуточными. Жителям города при обращении в медицинскую организацию необходимо иметь паспорт и (желательно) полис ОМС.
«Вместе с экспертами из Москвы и Нижнего Новгорода мы разработали новую модель травматологической помощи. В каждом районе города будет работать либо самостоятельный травмпункт, либо травмпункт внутри круглосуточных стационаров, там будут организованы специальные пространства с отдельным входом», — отметил Мелик-Гусейнов.
Кроме того, сняты ограничения на прикрепление граждан к конкретным травмпунктам. Теперь человека, получившего травму, не будут направлять в медорганизацию по месту жительства.
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Фото: pexels
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