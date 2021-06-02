Травмпункты Нижнего станут круглосуточными и без ограничений по прописке

В ближайшее время все травмпункты Нижнего Новгорода станут круглосуточными. Жителям города при обращении в медицинскую организацию необходимо иметь паспорт и (желательно) полис ОМС.

«Вместе с экспертами из Москвы и Нижнего Новгорода мы разработали новую модель травматологической помощи. В каждом районе города будет работать либо самостоятельный травмпункт, либо травмпункт внутри круглосуточных стационаров, там будут организованы специальные пространства с отдельным входом», — отметил Мелик-Гусейнов.

Кроме того, сняты ограничения на прикрепление граждан к конкретным травмпунктам. Теперь человека, получившего травму, не будут направлять в медорганизацию по месту жительства.

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Фото: pexels