С 1 июня травмпункты в Нижегородской области заработают по новой системе

По словам Давида Мелик-Гусейнова, разработана новая схема маршрутизации пациентов с травмами. Круглосуточно семь дней в неделю нижегородцы смогут получить помощь в медицинском учреждении, к которому они не прикреплены по месту регистрации. Подробности министр обещал сообщить позднее.

«Разработали новую систему работы травмпунктов и маршрутизацию пациентов с травмами. Начинаем внедрять с 1 июня 2021 года. Помощь будет оказываться 24/7 без прикрепления к месту регистрации», — отмечает министр здравоохранения.

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Фото: pexels