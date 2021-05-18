Три новых пункта вакцинации от Covid-19 откроются в Нижнем Новгороде

По сообщению минздрава пункты откроются — в детской городской поликлинике № 19, детской городской клинической больнице № 27 «Айболит» и торговом центре «Мебельный базар».

В городской больнице № 27 пункт открыт каждый вторник с 10:00 до 12:00.

«Здесь будет работать прививочная бригада наших коллег из Городской больницы № 28, вакцинируем как «Спутником-V», так и «ЭпиВак-Короной», у нас можно сделать и первую, и вторую постановку вакцины», — отметил главный врач больницы № 27 «Айболит» Андрей Железнов.

В поликлинике № 19 на улице Гордеевская, 40 и на улице Есенина, 46 можно сделать прививку 19 и 26 мая с 13:00 до 16:00. Также, готовится к открытию пункт вакцинации в торговом центре «Мебельный базар».

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Фото: pexels