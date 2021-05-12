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  • Здоровье
  • Здоровье

В студии функционального тренинга FORMA пройдет «День женского здоровья»

23 мая команда студии фитнеса FORMA представит мероприятие на тему женского здоровья и секса. Среди приглашенных спикеров — сексолог, психолог и гинеколог. 

 

Программа лекций:

«Факторы женского оргазма» от женского коуча Юлии Красавиной:

  • эрогенные зоны
  • фазы возбуждения
  • мифы о вагинальном проникновении
  • интимная гимнастику, фактор молодости и красоты

«Психология сексуальности» от психолога и психосоматолога Екатерины Голосовой: 

  • психологические особенности женской сексуальности
  • сексуальные блоки и комплексы

«10 вопросов о сексе к гинекологу» от гинеколога и акушера Марии Никитиной:

  • боль во время секса
  • физиология удовольствия
  • мифы об оргазме

«Словами через рот. Секс» от сексотерапевта Ольги Сорокиной:

  • восприятие тела и как говорить с ребенком на правильном языке
  • инфантильный язык и другие киллеры сексуальных отношений
  • форма ведения диалога 9/10

В перерыве между лекциями гостей ждет полезный бранч на веранде ресторана Monet с видом на Волгу.

 

23 мая

Время: с 10:00 до 15:00

Место: Ресторан Monet (Нижне-Волжская набережная, 1В)

 

 

Стоимость участия — 1500 рублей (ближе к дате мероприятия — 2000). Бронирование мест в директ студии FORMA.

 

 

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