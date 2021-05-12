В студии функционального тренинга FORMA пройдет «День женского здоровья»

Программа лекций:

«Факторы женского оргазма» от женского коуча Юлии Красавиной:

эрогенные зоны

фазы возбуждения

мифы о вагинальном проникновении

интимная гимнастику, фактор молодости и красоты

«Психология сексуальности» от психолога и психосоматолога Екатерины Голосовой:

психологические особенности женской сексуальности

сексуальные блоки и комплексы

«10 вопросов о сексе к гинекологу» от гинеколога и акушера Марии Никитиной:

боль во время секса

физиология удовольствия

мифы об оргазме

«Словами через рот. Секс» от сексотерапевта Ольги Сорокиной:

восприятие тела и как говорить с ребенком на правильном языке

инфантильный язык и другие киллеры сексуальных отношений

форма ведения диалога 9/10

В перерыве между лекциями гостей ждет полезный бранч на веранде ресторана Monet с видом на Волгу.