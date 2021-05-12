В студии функционального тренинга FORMA пройдет «День женского здоровья»

23 мая команда студии фитнеса FORMA представит мероприятие на тему женского здоровья и секса. Среди приглашенных спикеров — сексолог, психолог и гинеколог.
Программа лекций:
«Факторы женского оргазма» от женского коуча Юлии Красавиной:
- эрогенные зоны
- фазы возбуждения
- мифы о вагинальном проникновении
- интимная гимнастику, фактор молодости и красоты
«Психология сексуальности» от психолога и психосоматолога Екатерины Голосовой:
- психологические особенности женской сексуальности
- сексуальные блоки и комплексы
«10 вопросов о сексе к гинекологу» от гинеколога и акушера Марии Никитиной:
- боль во время секса
- физиология удовольствия
- мифы об оргазме
«Словами через рот. Секс» от сексотерапевта Ольги Сорокиной:
- восприятие тела и как говорить с ребенком на правильном языке
- инфантильный язык и другие киллеры сексуальных отношений
- форма ведения диалога 9/10
В перерыве между лекциями гостей ждет полезный бранч на веранде ресторана Monet с видом на Волгу.
23 мая
Время: с 10:00 до 15:00
Место: Ресторан Monet (Нижне-Волжская набережная, 1В)
Стоимость участия — 1500 рублей (ближе к дате мероприятия — 2000). Бронирование мест в директ студии FORMA.
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