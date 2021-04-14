В «Седьмом небе» открылся пункт вакцинации от Covid-19

Пункт вакцинации расположен в зоне фудкорта торгово-развлекательного комплекса. 14 апреля жители Нижнего Новгорода могут сделать прививку с 15:00 до 20:00. Далее график работы пункта будет корректироваться в зависимости от загруженности врачей и наличия вакцины.

Вакцинацию «Спутником V» проводят специалисты поликлиники № 51.

Время работы пункта можно уточнить на стойке информации «Седьмого неба» или по телефону: 8 (831) 202-90-60.

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Фото: pixabay