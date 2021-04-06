Нижегородские ученые создали приложение, позволяющее узнать биологический возраст человека

Ученые проводили разработку приложения в несколько этапов.

на первом этапе — они верифицировали вариант определения возраста человека по модели — PhenoAge (Levine et al., 2018), в основе которой лежат показатели из общего и биохимического анализа крови

на втором этапе — команда ученых провела первое в России эпигенетическое исследование для поиска маркеров возраст-зависимых патологий. Эти данные легли в основу разработки приложения для оценки возраста. Это что-то вроде генетического хронометра

Мобильное приложение BioAgeCalculator уже доступно к скачиванию в Google Play. Чтобы определить биологический возраст, нужно сдать анализы крови и маркеры метилирования ДНК с использованием диагностической системы. Результат нужно загрузить в калькулятор и программа выдаст результат.

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Фото: центр800