18+
  • Здоровье
  • Здоровье

Нижегородские ученые создали приложение, позволяющее узнать биологический возраст человека

Ученые ННГУ имени Лобачевского представили приложение, которое позволяет узнать биологический возраст человека. Об этом сообщается на сайте университета.

 

Ученые проводили разработку приложения в несколько этапов.

  • на первом этапе — они верифицировали вариант определения возраста человека по модели — PhenoAge (Levine et al., 2018), в основе которой лежат показатели из общего и биохимического анализа крови
  • на втором этапе — команда ученых провела первое в России эпигенетическое исследование для поиска маркеров возраст-зависимых патологий. Эти данные легли в основу разработки приложения для оценки возраста. Это что-то вроде генетического хронометра

Мобильное приложение BioAgeCalculator уже доступно к скачиванию в Google Play. Чтобы определить биологический возраст, нужно сдать анализы крови и маркеры метилирования ДНК с использованием диагностической системы. Результат нужно загрузить в калькулятор и программа выдаст результат.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: центр800

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты