В Нижегородскую область поступило 33,6 тысяч доз вакцины от Covid–19

Сегодня, 5 апреля, в Нижегородскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
Всего регион получил 217 тысяч 363 комплекта вакцины от коронавируса. Кроме того, министр здравоохранения добавил, что прививку от коронавирусной инфекции сделали 165 тысяч 268 нижегородцев.
Ранее сообщалось об открытии в торговых центрах Нижегородской области пунктов вакцинации против Covid–19.
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Фото: pixabay
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