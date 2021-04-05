В Нижегородскую область поступило 33,6 тысяч доз вакцины от Covid–19

Всего регион получил 217 тысяч 363 комплекта вакцины от коронавируса. Кроме того, министр здравоохранения добавил, что прививку от коронавирусной инфекции сделали 165 тысяч 268 нижегородцев.

Ранее сообщалось об открытии в торговых центрах Нижегородской области пунктов вакцинации против Covid–19.





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Фото: pixabay