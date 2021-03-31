Пять университетов Нижнего Новгорода создадут центр изучения ментального здоровья.

Мининский университет, ННГУ, Лингвистический университет, НИУ ВШЭ и ПИМУ подписали соглашение о создании центра изучения ментального здоровья. Об этом сообщает Telegram–канал NiMash.
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фото — ktonanovenkogo.ru
Исследования будут направлены на изучение когнитивных функций человека в разном возрасте и улучшение механизмов адаптации человека в условиях повышенной цифровой нагрузки.
«Основная идея лаборатории – соединить специалистов на одной территории, создать настоящую межвузовскую коллаборацию. Мы сможем объединить усилия, чтобы помогать детям с расстройствами аутистического спектра, пациентам из ГИТО, бороться с последствиями инсульта», — отметил ректор ПИМУ Николай Карякин
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