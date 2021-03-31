Пять университетов Нижнего Новгорода создадут центр изучения ментального здоровья.

Исследования будут направлены на изучение когнитивных функций человека в разном возрасте и улучшение механизмов адаптации человека в условиях повышенной цифровой нагрузки.

«Основная идея лаборатории – соединить специалистов на одной территории, создать настоящую межвузовскую коллаборацию. Мы сможем объединить усилия, чтобы помогать детям с расстройствами аутистического спектра, пациентам из ГИТО, бороться с последствиями инсульта», — отметил ректор ПИМУ Николай Карякин

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