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Стало известно, когда у нижегородцев появится коллективный иммунитет к Covid–19

К маю этого года коллективный иммунитет к Covid-19 в Нижегородской области должен составить 60%. Об этом рассказал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

 

«Мы должны к маю выйти на уровень коллективного иммунитета в 60%, причем 21-22% — это тот коллективный иммунитет, который формируется естественным путем. А остальные 38-40% населения должны пройти через вакцинацию», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, он добавил , что правительство Нижегородской области сможет открыть дополнительные прививочные пункты в торговых центрах и в местах, где собирается большое количество людей для проведения досуга, но на данный момент в этом нет необходимости.


 

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Фото: pexels

 

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