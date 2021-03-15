В Нижнем Новгороде появятся две пилотные Smart–поликлиники

Проект разрабатывается командой врачей и ученых, в пилотной версии будут участвовать две нижегородские поликлиники — №4 и №7. Пациенты этих медучреждений, находящиеся на диспансерном наблюдении, заполнят электронные анкеты, а специальное приложение сформирует необходимые обследования.

«Рассчитываем, что технология Smart-поликлиники сократит время ожидания медицинской помощи, повысит удовлетворенность качеством медицинской помощи, станет образцом эффективной модели диспансерного наблюдения для тиражирования на другие медицинские организации», — отмечает Николай Карякин.

В команде врачей, которые участвуют в разработке и реализации проекта: кардиологи, эндокринологи, онкологи, гастроэнтерологи, дерматологи и гинекологи.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: medium.com