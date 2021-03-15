В Нижнем Новгороде появятся две пилотные Smart–поликлиники

Два медицинских учреждениях Нижнего Новгорода участвуют в пилотном проекте по созданию Smart–поликлиник. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в Instagram.
Проект разрабатывается командой врачей и ученых, в пилотной версии будут участвовать две нижегородские поликлиники — №4 и №7. Пациенты этих медучреждений, находящиеся на диспансерном наблюдении, заполнят электронные анкеты, а специальное приложение сформирует необходимые обследования.
«Рассчитываем, что технология Smart-поликлиники сократит время ожидания медицинской помощи, повысит удовлетворенность качеством медицинской помощи, станет образцом эффективной модели диспансерного наблюдения для тиражирования на другие медицинские организации», — отмечает Николай Карякин.
В команде врачей, которые участвуют в разработке и реализации проекта: кардиологи, эндокринологи, онкологи, гастроэнтерологи, дерматологи и гинекологи.
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Фото: medium.com
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