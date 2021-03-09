В Нижнем Новгороде продлена самоизоляция для жителей из группы риска по Covid–19

Для жителей Нижегородской области из группы риска по Covid–19 продлен режим самоизоляции до 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Оставаться дома рекомендуется — пожилым людям 65 лет и старше, беременным женщинам и тем, у кого есть хронические заболевания.
«Было принято решение заранее продлить режим обязательной самоизоляции практически до конца марта. Начало весны — традиционно непростое время с точки зрения сезонной заболеваемости. Пожилым гражданам и беременным женщинам необходимо с особым вниманием отнестись к своему здоровью», — отметил губернатор Нижегородской области.
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Фото: pexels
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