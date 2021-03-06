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Стали известны сроки отмены масочного режима в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области обязательный масочный режим могут отменить весной 2021 года. Такой прогноз сделала руководитель управления Роспотребнадзора по региону Наталья Кучеренко.

«Масочный режим — это теперь наша жизнь. Это одна из мер дистанцирования между людьми. Я не могу назвать точную дату отмены масочного режима. Скорее всего, он перейдет в рекомендательный характер. Видимо, где-то весной. Эта мера работает, и ей надо пользоваться. Она не сложная», — добавила руководитель регионального Роспотребнадзора.


 

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Фото: pexels

 

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