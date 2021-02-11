В Нижегородской области открыт 91 пункт для вакцинации от Covid–19

В Нижнем Новгороде сделать прививку можно в 26 пунктах — они расположены в больницах и районных поликлиниках. Подробные адреса можно посмотреть на сайте министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что теперь нижегородцы смогут записаться на вакцинацию против коронавируса онлайн на портале «Госуслуг».





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Фото: pexels