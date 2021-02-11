18+
  • Здоровье
  • Здоровье

В Нижегородской области открыт 91 пункт для вакцинации от Covid–19

За последнюю неделю в области открылось еще семь новых пунктов. Теперь их количество достигло 91.

В Нижнем Новгороде сделать прививку можно в 26 пунктах — они расположены в больницах и районных поликлиниках. Подробные адреса можно посмотреть на сайте министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что теперь нижегородцы смогут записаться на вакцинацию против коронавируса онлайн на портале «Госуслуг».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты