В Нижегородской области открыт 91 пункт для вакцинации от Covid–19

За последнюю неделю в области открылось еще семь новых пунктов. Теперь их количество достигло 91.
В Нижнем Новгороде сделать прививку можно в 26 пунктах — они расположены в больницах и районных поликлиниках. Подробные адреса можно посмотреть на сайте министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что теперь нижегородцы смогут записаться на вакцинацию против коронавируса онлайн на портале «Госуслуг».
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Фото: pexels
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