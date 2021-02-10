В Нижегородской области запустили производство экзоскелетов

В регионе стартовало производство роботизированных экзоскелетов для реабилитации пациентов с временной утратой функции ходьбы. Первые аппараты поступят в медицинские учреждения уже весной 2021 года.
Первая партия составит 11 экзоскелетов, их собирают на одном из заводов в Павловском районе. Людям, которые полностью утратили возможность передвигаться, экзоскелет поможет вставать, садиться, ходить, подниматься и спускаться по лестнице без посторонней помощи. Он выдерживает пациента весом до 110 килограммов.
«Подобные экзоскелеты делают и за рубежом, и в России — в „Сколково“. У всех есть свои плюсы и минусы. Мы учли опыт иностранных коллег, которые стремятся к более удобному использованию экзоскелета», — отметил директор ООО НПФ «Реабилитационные технологии» Александр Емельянов.
Модель экзоскелета в будущем планируют дорабатывать.
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Фото: архив пресс–служб
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