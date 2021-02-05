В трех больницах Нижегородской области ввели карантин по Covid–19

В пресс–службе регионального минздрава сообщили о частичном введении карантина в трех медицинских учреждениях Нижегородской области из-за коронавируса.
Согласно информации ограничения действуют:
- в женском отделении Дзержинского психоневрологического диспансера
- во втором женском отделении Областной психоневрологической больницы №2
- в кардиологическом и неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в городской клинической больнице №39 в Канавинском районе
Ранее сообщалось о поступлении новой крупной партии вакцины от коронавируса «Спутник V».
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Фото: pexels
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