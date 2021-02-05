18+
  • Здоровье
  • Здоровье

В трех больницах Нижегородской области ввели карантин по Covid–19

В пресс–службе регионального минздрава сообщили о частичном введении карантина в трех медицинских учреждениях Нижегородской области из-за коронавируса.

 

Согласно информации ограничения действуют:

  • в женском отделении Дзержинского психоневрологического диспансера
  • во втором женском отделении Областной психоневрологической больницы №2
  • в кардиологическом и неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в городской клинической больнице №39 в Канавинском районе

Ранее сообщалось о поступлении новой крупной партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты