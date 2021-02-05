В трех больницах Нижегородской области ввели карантин по Covid–19

Согласно информации ограничения действуют:

в женском отделении Дзержинского психоневрологического диспансера

во втором женском отделении Областной психоневрологической больницы №2

в кардиологическом и неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в городской клинической больнице №39 в Канавинском районе

Ранее сообщалось о поступлении новой крупной партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Фото: pexels