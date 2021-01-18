В Нижегородской области откроется новая лаборатория для проведения тестов на Covid–19

Новую лабораторию для проведения исследований на коронавирус открыли в Нижегородской области. Об этом сообщил главный врач нижегородского центра по борьбе со СПИД Соломон Апоян.
Соломон Апоян побывал в Борской ЦРБ, где откроется еще одна ПЦР-лаборатория по диагностике коронавируса. В ней будет проводиться до 1 200 тестов в сутки.
«Нижегородская область — один из передовых регионов по количеству исследований на COVID-19, а открытие дополнительных лабораторий только позитивно влияет на борьбу с пандемией», — сообщил Соломон Апоян.
Ранее Нижегородский минздрав назвал причины отказа в вакцинации от Covid–19.
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Фото: pexels.
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