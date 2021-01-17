Нижегородский минздрав назвал причины отказа в вакцинации от Covid–19

На сайте министерства здравоохранения Нижегородской области опубликована памятка для желающих вакцинироваться от COVID-19. В ней отмечены противопоказания к вакцинации.
Нижегородский минздрав опубликовал противопоказания к вакцинации от коронавируса:
- на первом этапе — тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо компоненту, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических болезней, а также беременность и период лактации.
- на втором этапе — тяжелые осложнения после введения первого компонента — температура выше 40°, судорожный синдром, анафилактический шок и тяжелые аллергические реакции.
Ранее на сайте нижегородского минздрава появился обновленный список пунктов для вакцинации. Всего в регионе работает 35 прививочных пунктов, 12 из них — в Нижнем Новгороде.
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Фото: pexels.
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