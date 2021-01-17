Нижегородский минздрав назвал причины отказа в вакцинации от Covid–19

Нижегородский минздрав опубликовал противопоказания к вакцинации от коронавируса:

на первом этапе — тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо компоненту, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических болезней, а также беременность и период лактации.

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо компоненту, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических болезней, а также беременность и период лактации. на втором этапе — тяжелые осложнения после введения первого компонента — температура выше 40°, судорожный синдром, анафилактический шок и тяжелые аллергические реакции.

Ранее на сайте нижегородского минздрава появился обновленный список пунктов для вакцинации. Всего в регионе работает 35 прививочных пунктов, 12 из них — в Нижнем Новгороде.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels.