В Нижнем Новгороде теперь можно сдать экспресс–тест на Covid–19

В лаборатории СПИД-центра нижегородцы могут пройти экспресс–тестирование на коронавирус и сделать тест на антитела.
«Способ забора материала для анализа — мазок из носоглотки. Время ожидания результата — около 5 минут», — сообщил главный врач Нижегородского центра ВИЧ/СПИД Соломон Апоян.
Кроме того, в лаборатории СПИД–центра, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию, теперь за 5 минут можно сделать тест на антитела.
«Экспресс–анализ на выявление COVID-19 является аналогом ПЦР–теста и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Погрешность такого теста составляет всего 1−2%», — добавил Соломон Апоян.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.