В Нижнем Новгороде теперь можно сдать экспресс–тест на Covid–19

«Способ забора материала для анализа — мазок из носоглотки. Время ожидания результата — около 5 минут», — сообщил главный врач Нижегородского центра ВИЧ/СПИД Соломон Апоян.

Кроме того, в лаборатории СПИД–центра, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию, теперь за 5 минут можно сделать тест на антитела.

«Экспресс–анализ на выявление COVID-19 является аналогом ПЦР–теста и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Погрешность такого теста составляет всего 1−2%», — добавил Соломон Апоян.







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