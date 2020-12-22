В Нижегородской области в конце января начнется массовая вакцинация против коронавируса

Губернатор Нижегородской области ответил на вопрос в социальной сети Instagram о начале массовой вакцинации против коронавируса:

«Массовая вакцинация начнется, как только мы получим достаточный объем вакцины от наших национальных поставщиков. Кроме того, ожидается, что это будет не одна вакцина, а сразу несколько вакцин разных производителей», — рассказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор добавил, что массовая вакцинация начинается в следующем году.

«По тем планам, которые доводятся до нас, массовая вакцинация начнется в конце января. И она будет бесплатной», — заявил глава региона.







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Фото: pexels.