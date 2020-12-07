18+
  • Здоровье
  • Здоровье

Контактных с зараженными Covid–19 нижегородцев оповестят о самоизоляции по смс

Нижегородцев, контактировавших с больными коронавирусом, уведомят о необходимости 14–дневной изоляции с помощью смс — сообщение придет от абонента Rospotreb52.

 

Главный санитарный врач РФ внес соответствующие изменения в порядок информирования контактных лиц — теперь вместо постановлений об изоляции граждан будут оповещать через смс или по почте. Смс–сообщение придет от абонента Rospotreb52 — в сообщении укажут ФИО контактного лица, дату начала изоляции, ФИО больного COVID-19, с которым был контакт, и номер предписания.

Кроме того, в адрес поликлиники по месту фактического проживания направят предписание для медицинского наблюдения. Больничный лист можно получить на весь период самоизоляции.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.

Фото: pexels.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты