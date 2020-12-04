Нижегородцы смогут узнать результаты теста на Covid–19 на портале «Госуслуги»

В Нижнем Новгороде базу данных по тестированию на Covid–19 синхронизировали с порталом «Госуслуги» — с 4 декабря жители региона смогут узнать свой результат в личном кабинете на сайте.
Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в социальной сети сообщил:
«Лаборатории укладываются в 48-часовой лимит с момента доставки тестов. Однако много времени тратится поликлиниками на доведение информации до пациентов. Сейчас есть возможность не ждать звонка из поликлиники, а самому посмотреть информацию по себе в личном кабинете».
Министр также отметил, что при взятии анализа важно аккуратно загружать паспортные данные или СНИЛС. Данные о тестах будут обновляться раз в 12 часов — скоро частоту обновлений увеличат. Те, кто еще не зарегистрирован на портале, продолжат получать информацию о результатах тестирования по телефону из поликлиники.
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Фото: pexels.
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