Нижегородцы смогут узнать результаты теста на Covid–19 на портале «Госуслуги»

Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в социальной сети сообщил:

«Лаборатории укладываются в 48-часовой лимит с момента доставки тестов. Однако много времени тратится поликлиниками на доведение информации до пациентов. Сейчас есть возможность не ждать звонка из поликлиники, а самому посмотреть информацию по себе в личном кабинете».

Министр также отметил, что при взятии анализа важно аккуратно загружать паспортные данные или СНИЛС. Данные о тестах будут обновляться раз в 12 часов — скоро частоту обновлений увеличат. Те, кто еще не зарегистрирован на портале, продолжат получать информацию о результатах тестирования по телефону из поликлиники.





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Фото: pexels.