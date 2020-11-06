Парк науки «Лобачевский Lab» проведет серию онлайн–лекций по медицине

14 ноября с 12:00 до 17:00 в прямом эфире пройдет серия лекций о медицине от «Лобачевский Lab». Врачи и ученые расскажут о расстройствах личности, заболеваниях зубов и новых методах обнаружения и лечения болезней.
Парк науки «Лобачевский Lab» представит марафон лекций о медицине. 14 ноября с 12:00 до 17:00 в прямом эфире врачи и ученые расскажут о новых методах обнаружения и лечения различных заболеваний. Длительность каждой лекции 50 минут.
Спикеры:
- сурдолог — Анаит Диленян — расскажет о функциях и работе органа слуха у человека;
- психиатр — Яна Загряжская — расскажет про пограничные расстройства личности;
- биофизик — Ксения Ачкасова — представит доклад о методе диагностики, основанном на использовании инфракрасного излучения, и его возможностях в обнаружении заболеваний головного мозга,
- стоматолог — Алина Калинникова — расскажет о самых распространенных заболеваниях зубов.
Зрители смогут задавать вопросы, на которые врачи и ученые ответят в прямом эфире — для этого необходимо написать его в комментариях к трансляции, которая пройдет на сайте Парка науки.
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Фото: pexels.
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