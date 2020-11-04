Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что в регионе зафиксировано 30 случаев повторного заражения COVID–19 — часто между первым и вторым случаями проходит большое количество времени, также вирус может повторно выделяться человеком после прохождения агрессивной терапии.
В Нижегородской области подтверждены 30 случаев повторного заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в регионе подтверждено 30 случаев повторного заражения COVID–19:
«Между первым и вторым случаями прошло достаточно много времени. Либо вирус начинает повторно выделяться человеком после применения агрессивной терапевтической программы. Причины пока не изучены человечеством».
Министр здравоохранения отметил, что у людей, перенесших коронавирус, могут развиваться заболевания системы кровообращения, диабет, хроническая почечная недостаточность. Кроме того, иногда у людей, переболевших COVID-19, начинаются ментальные проблемы, так как во время пневмонии в мозг заболевших может поступать меньше кислорода.
«В таком случае потребуется участие психиатрической и неврологической служб»— прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов.
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Фото: pixabay.
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