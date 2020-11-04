В Нижегородской области подтверждены 30 случаев повторного заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в регионе подтверждено 30 случаев повторного заражения COVID–19:

«Между первым и вторым случаями прошло достаточно много времени. Либо вирус начинает повторно выделяться человеком после применения агрессивной терапевтической программы. Причины пока не изучены человечеством».

Министр здравоохранения отметил, что у людей, перенесших коронавирус, могут развиваться заболевания системы кровообращения, диабет, хроническая почечная недостаточность. Кроме того, иногда у людей, переболевших COVID-19, начинаются ментальные проблемы, так как во время пневмонии в мозг заболевших может поступать меньше кислорода.

«В таком случае потребуется участие психиатрической и неврологической служб»— прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов.





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Фото: pixabay.