Нижегородские заведения ночью будут работать только на вынос

20 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес дополнительные ограничения в указ о режиме повышенной готовности:

«Общепит теперь будет работать только на вынос в период с полуночи до 6 утра. Посетителей в это время быть не должно. В остальное время — работа в обычном режиме, с соблюдением всех мер безопасности». Также губернатор продлил самоизоляцию людям старше 65 лет еще на две недели.

Ранее, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом ожидают в середине ноября.

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Фото: Instagram Глеба Никитина.