В Нижнем Новгороде ужесточился масочный режим

Нижегородцев, имеющих признаки простудных заболеваний — кашель, температура, насморк — обязали носить защитную маску даже на улице, так как COVID-19 имеет множество различных симптомов, которые легко спутать с признаками ОРВИ. Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

«При любых подобных проявлениях просто необходимо защищать органы дыхания, выходя из дома. Конечно, лучше так делать и тем, кто хорошо себя чувствует. Это помогает сохранять здоровье», — сообщил Глеб Никитин.

Ранее губернатор Нижегородской области утвердил новые ограничения, связанные с коронавирусом.

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