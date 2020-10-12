Ученые из Нижнего Новгорода разрабатывают новый способ лечения сахарного диабета

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета совместно с Институтом РАН работают над новым методом лечения сахарного диабета и других инсулин-дефицитных состояний путем выделения клеток поджелудочной железы здорового человека и доставку капсул в организм с пораженным органом. Ученые уже запланировали доклинические исследования и открытие специальной лаборатории.

«Капсулы доставят здоровые клетки в неизменном виде, при этом не потребуется сложных хирургических вмешательств.При минимальных рисках для здоровья микрокапсулы с островковыми клетками поджелудочной железы помогут избежать опасных последствий сахарного диабета, вернув уровень сахара крови к норме», — сообщил руководитель исследований Владимир Загайнов.

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Фото: pexels.