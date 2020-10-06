В Нижнем зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Нижегородской области заявил, что растёт заболеваемость коронавирусом и увеличилось количество тяжелых состояний пациентов.
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Министр здравоохранения Нижегородской области заявил, что растёт заболеваемость коронавирусом и увеличилось количество тяжелых состояний пациентов.
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своих социальных сетях сообщил, что в городе: «Начался этап ощутимого эпидемиологического подъема. Растёт не только заболеваемость, но и количество случаев средней тяжести и тяжелых состояний».
Кроме того, по новым данным социологического исследования более 90% заболевших не использовали средства индивидуальной защиты и не соблюдали дистанцию.
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Фото: pixabay.
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