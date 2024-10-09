Новые часы Philipp Plein в Нижнем представит Джек Бедириано

Примерить топовые модели немецкого бренда, которые соединяют в себе роскошь и бунтарство, можно на специальной стайлинг-сессии — представлять новинки в Нижний приехал официальный амбассадор бренда Джек Бедириано.

Запишитесь, и вы сможете 10 октября индивидуально пообщаться с часовщиком и стилистом. А с 18.00 событие отметят Dj-сетом и фуршетом.