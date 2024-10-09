Новые часы Philipp Plein в Нижнем представит Джек Бедириано

Ценить свое время красиво: 10 октября в Лакшери Стор стартует продажа коллекции швейцарских часов от бренда Philipp Plein.
Примерить топовые модели немецкого бренда, которые соединяют в себе роскошь и бунтарство, можно на специальной стайлинг-сессии — представлять новинки в Нижний приехал официальный амбассадор бренда Джек Бедириано.
Запишитесь, и вы сможете 10 октября индивидуально пообщаться с часовщиком и стилистом. А с 18.00 событие отметят Dj-сетом и фуршетом.
Нижне-Волжская набережная, 8/7
brand-lux.ru
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Текст: Валентина Переведенцева
Фото: архив бренда
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