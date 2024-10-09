18+
  • Мода
  • Часы
Часы

Новые часы Philipp Plein в Нижнем представит Джек Бедириано

Ценить свое время красиво: 10 октября в Лакшери Стор стартует продажа коллекции швейцарских часов от бренда Philipp Plein.

Примерить топовые модели немецкого бренда, которые соединяют в себе роскошь и бунтарство, можно на специальной стайлинг-сессии — представлять новинки в Нижний приехал официальный амбассадор бренда Джек Бедириано.

Запишитесь, и вы сможете 10 октября индивидуально пообщаться с часовщиком и стилистом. А с 18.00 событие отметят Dj-сетом и фуршетом.

Нижне-Волжская набережная, 8/7
brand-lux.ru

РЕКЛАМА
ООО «БРЕНДЛЮКС», ОГРН 1227800140039
Erid 2VfnxxvNEqN

Текст: Валентина Переведенцева
Фото: архив бренда

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: