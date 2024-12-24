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Чтобы каждая женщина могла наполнить эстетикой моменты своей жизни...

Нижегородский бренд женской одежды Urban Soul открывает двери своего концепт-стора на Верхне-Волжской набережной 10, к. 1 в канун Нового года.

Концепт-стор предлагает клиентам погружение в мир, где городское пространство органично сочетается с элементами природы, создавая атмосферу гармонии.

Бренд создает качественные вещи элегантного кроя и сочетает базовые предметы и трендовые нюансы для современных женщин, которые формируют свой образ через персональный стиль и пространство вокруг.

Каждый момент с Urban Soul – это визуальное и сенсорное впечатление, которое вдохновляет.

Адрес: Верхне-Волжская набережная 10, к. 1

Телефон: +7 (831) 267-22-22

Фото: предоставлено концепт-стором Urban Soul

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ООО «УРБАН СОУЛ», ОГРН: 1245200013838
Erid: 2VfnxxVSFbE

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