Чтобы каждая женщина могла наполнить эстетикой моменты своей жизни...

Бренд создает качественные вещи элегантного кроя и сочетает базовые предметы и трендовые нюансы для современных женщин, которые формируют свой образ через персональный стиль и пространство вокруг.

Каждый момент с Urban Soul – это визуальное и сенсорное впечатление, которое вдохновляет.

Адрес: Верхне-Волжская набережная 10, к. 1

Телефон: +7 (831) 267-22-22

Фото: предоставлено концепт-стором Urban Soul

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ООО «УРБАН СОУЛ», ОГРН: 1245200013838

Erid: 2VfnxxVSFbE