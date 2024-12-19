Завернули и – уже праздник!

Джингл беллс на репит, обратный отсчет пошел – до Нового года всего ничего, а значит пора ставить елки и придумывать, что под ними будет лежать (мы, если что, про подарки). И чтобы все было нарядно, фотогенично и как из настоящей мастерской Деда Мороза – позаботьтесь об упаковке и праздничных украшениях. За нестандартными и яркими решениями отправляемся в магазин товаров для праздника Be happy. Хорошая новость – он есть теперь не только в ТРК «Небо», но и в ТРЦ «Океанис».