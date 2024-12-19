Завернули и – уже праздник!

Джингл беллс на репит, обратный отсчет пошел – до Нового года всего ничего, а значит пора ставить елки и придумывать, что под ними будет лежать (мы, если что, про подарки). И чтобы все было нарядно, фотогенично и как из настоящей мастерской Деда Мороза – позаботьтесь об упаковке и праздничных украшениях. За нестандартными и яркими решениями отправляемся в магазин товаров для праздника Be happy. Хорошая новость – он есть теперь не только в ТРК «Небо», но и в ТРЦ «Океанис».
А там – разноцветные ленты, 100500 видов бумаги, забавные открытки, коробки всех размеров, форматов и дизайнов, шары, гирлянды, шары-гирлянды (такие тоже бывают!) и прочие украшения для любого повода. В Be happy упаковка становится отдельным видом искусства, а праздник – поводом для творчества. И неважно, что вам нужно завернуть – сноуборд или большое и светлое чувство – решение найдется для каждого подарка. А если его пока нет (и даже идей) – все равно стоит заглянуть: здесь что-нибудь обязательно придумают.
ТРЦ «ОКЕАНИС», 4 этаж, Проспект Гагарина, 35, к. 1
ТРК «НЕБО», 4 этаж, ул. Б. Покровская, д. 82
+7 (962) 506-70-26 (WhatsApp / Telegram)
Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено Be happy
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ОГРНИП 307526029200066, ИП Сычев Константин Михайлович
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