Valentino, Brunello Cucinelli, Louis Vuitton и другие: открытие брендового ресейл-пространства SERKiNS в новом месте

Оригиналы Gucci, Givenchy, Loro Piana и многих других — уютный дом для почти новых вещей, которые придадут образу лоска и при этом сократят углеродный след.

Есть доставка по городу и стране, но рекомендуем посетить лично.

Телеграм-канал: t.me/serkins_sale

Адрес:

ЖК «Шаляпин»

ул. Октябрьская, 18а

(открывает консьерж)

Если необходима парковка, а также со всеми вопросами, звоните: тел. +7 (930) 700-00-40 (Елена)

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ИП Серкина Елена Петровна, ОГРНИП 319527500098853

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Текст: Валентина Переведенцева

Фото: архив бренда