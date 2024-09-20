Valentino, Brunello Cucinelli, Louis Vuitton и другие: открытие брендового ресейл-пространства SERKiNS в новом месте

Рай для любителей премиальных брендов — все вещи здесь в отличном состоянии, порой даже с бирками, но при этом — по более доступным ценам. Новое пространство в ЖК «Шаляпин» прямо в центре города оценят и те, кто болеет за экологичность, не идя на компромисс с качеством и модой, а также любители отыскать эксклюзив в архивных коллекциях мирового люкса.
Оригиналы Gucci, Givenchy, Loro Piana и многих других — уютный дом для почти новых вещей, которые придадут образу лоска и при этом сократят углеродный след.
Есть доставка по городу и стране, но рекомендуем посетить лично.
Телеграм-канал: t.me/serkins_sale
Адрес:
ЖК «Шаляпин»
ул. Октябрьская, 18а
(открывает консьерж)
Если необходима парковка, а также со всеми вопросами, звоните: тел. +7 (930) 700-00-40 (Елена)
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ИП Серкина Елена Петровна, ОГРНИП 319527500098853
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Текст: Валентина Переведенцева
Фото: архив бренда
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