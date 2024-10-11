Make makeup great again

Что может рассказать мейкап-артист кроме того, какие сейчас тени в тренде? О, куда как больше! Узнали у топовых визажистов Нижнего, как это – делать мейк Волочковой, участвовать в нелегальных съемках на действующем вулкане и что нужно, чтобы снять видео с преображением, которое соберет 19 млн просмотров (спойлер: упросить уборщицу из «Пятерочки» стать его героиней!).
Ольга Кириллова
Визажист
Начала заниматься визажем восемь лет назад случайно – пришла учиться на парикмахера, а в подарок дали курс макияжа. Красили одним набором кистей на всех. Но, несмотря на все трудности, поняла тогда, что от макияжа я получаю огромное удовольствие. Любимый тренд – влажная сияющая кожа и естественная красота, ограненная и подчеркнутая.
Идеальный клиент – тот, кто приходит и говорит: «Делай в своем стиле, доверяю на 100%».
Олеся Панкова
Визажист
Кисть сопровождает меня всю жизнь: начиналось все с рисования в тетрадке прямо на школьных занятиях – учитель даже забирала у меня органайзер, чтобы я не отвлекалась. Затем художественная школа, и в седьмом классе началось увлечение визажем. Вела инстаграм с перевоплощениями, о котором знала вся школа. После каждого видео одноклассники смотрели их на переменах и хихикали, но это меня не задевало, только подстегивало. А потом я осуществила детскую мечту – получила работу с брендом NYX (американская косметическая компания, дочка L'Oreal).
Обожаю креативный макияж в стиле drag queen. Заклеить брови, нарисовать стрелки до ушей и тоненький нос? Не вопрос! Именно эти работы взорвали в свое время мой TikTok – видео смотрят и комментируют по сей день, сейчас там 26 тысяч подписчиков.
Как-то раз я пришла в «Пятерочку» около дома за продуктами на ужин и заметила интересную возрастную женщину с восточной внешностью – она убирала в магазине. Я поняла, что хочу снять классное видео с перевоплощением. С ней не так просто было договориться. Дождалась, пока она закончит работу, и мы поехали ко мне в студию творить волшебство. Во время макияжа она рассказывала про своих детей и созванивалась с мужем, который живет в Узбекистане.
Получилось крайне необычно: яркие цветные глаза, локоны и пушистые реснички. Мы сняли классное видео о процессе и результате, оно набрало 19 миллионов просмотров. После этого моя героиня писала, что на работе к ней стали подходить покупатели и здороваться, узнают. Ее муж тоже был очень удивлен такому преображению, сказал, что она malika (принцесса).
Юлия Анисимова
Визажист
Визажем я начала заниматься в 2018 году. Долго работала в офисе и параллельно подрабатывала моделью. Мне очень нравилось, когда меня красили. И всегда хотелось попробовать кому-то самой сделать мейк. А потом в один день ушла из офиса и уехала в Москву. Сейчас учусь в школе Vivi Coxie School креативному макияжу. Многое там узнала про концепцию работы на съемках, и сразу захотела развиваться в этом направлении, а не в классическом мейке.
Мне и себе очень нравится делать макияж. Для меня это способ показать свою индивидуальность, транслировать мысли.
Моя идеальная клиентка – женщина, которая принимает себя, готова к экспериментам. Люблю, когда говорят: «Я доверяю тебе и твоему видению».
Последняя запоминающаяся съемка – с Марком Эйдельштейном для «НН.Собака.ru». А еще моя собственная, на которую меня вдохновил режиссер Ян Шванкмайер, делающий все свои фильмы из глины. Как-то я облепила глиной подругу, убрала ей волосы – получилась девушка-Фантомас.
Анна Юрасова
Визажист
В мир макияжа я погрузилась в 2010 году – тогда сфера была не развита. Изучала фотосессии в журналах и грезила съемками. Ассортимент косметики в России тогда еще был скудным – охота за интересными брендами была особенно интересной. Я до сих пор храню свои первые кисти от Shu Uemura.
Еще лет семь назад я ванговала моду на отказ от наращенных ресниц, гель-лака в маникюре и курс на кустистые природные брови и натуральное окрашивание. Знакомые крутили у виска, а сегодня мы наблюдаем все эти тренды.
Однажды собирала предсвадебную съемку на действующем вулкане в Эгейском море. Мы приплыли к нему ночью, до восхода солнца нам нужно было на него подняться, неся на себе косметику, аппаратуру и одежду. И с первыми лучами начали снимать. Проникли, кстати, на эту территорию не совсем законно, подкупив лодочника, – профессиональная съемка на вулкане разрешена лишь National Geographic.
Работа визажистом познакомила меня с потрясающими людьми – можно похвастаться тем, что я красила Анастасию Волочкову у нее дома?
Анна Уханова
Визажист
Восемь лет назад в три часа ночи поймала себя на мысли, что давно пора спать, а я на экране телефона увеличиваю фото с макияжем, рассматриваю детали, подбираю кисти и продукты. Жадно смотрела туториалы, читала историю мейка: почему красная помада – это классика, с чего начались smoky eyes. Поняла, что с этим больным любопытством что-то нужно делать. И записалась на курсы, потом повышала квалификацию.
Однажды организаторы частного мероприятия, которые пригласили звезду, забронировали меня за две недели, чтобы сделать макияж. За два часа до подготовки выясняется, что макияж она всегда себе делает сама. Нужен только мастер по волосам. Но организаторы, доверяя моим оперативности и способности уладить любой конфликт, попросили меня просто посидеть в лобби отеля «на всякий случай». Я заработала хорошие деньги, просто ожидая мастера по волосам, которая работала с артисткой.
Оксана Минажаева
Визажист
Моя карьера визажиста началась в 2015 году. В декретном отпуске, как и многие девушки с играющими гормонами, решила кардинально изменить свой путь. Мое призвание – подчеркивать красоту женщин, делать их счастливыми.
Центр детской моды Babyfashion пригласил поработать на Неделе моды в Нижнем Новгороде. Это было счастье и большой прорыв.
Любимый тренд в макияже – натуральность, свежесть и роскошь. Я не меняю лица, а лишь корректирую недостатки, подчеркиваю достоинства. Я благодарна за возможность работать с абсолютно разными женщинами – будь то звезда или соседка по подъезду.
Фото: архив и соц. сети героев, Кирилл Мунябин, Мария Пушкова
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