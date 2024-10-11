Make makeup great again

Визажист

Кисть сопровождает меня всю жизнь: начиналось все с рисования в тетрадке прямо на школьных занятиях – учитель даже забирала у меня органайзер, чтобы я не отвлекалась. Затем художественная школа, и в седьмом классе началось увлечение визажем. Вела инстаграм с перевоплощениями, о котором знала вся школа. После каждого видео одноклассники смотрели их на переменах и хихикали, но это меня не задевало, только подстегивало. А потом я осуществила детскую мечту – получила работу с брендом NYX (американская косметическая компания, дочка L'Oreal).

Обожаю креативный макияж в стиле drag queen. Заклеить брови, нарисовать стрелки до ушей и тоненький нос? Не вопрос! Именно эти работы взорвали в свое время мой TikTok – видео смотрят и комментируют по сей день, сейчас там 26 тысяч подписчиков.

Как-то раз я пришла в «Пятерочку» около дома за продуктами на ужин и заметила интересную возрастную женщину с восточной внешностью – она убирала в магазине. Я поняла, что хочу снять классное видео с перевоплощением. С ней не так просто было договориться. Дождалась, пока она закончит работу, и мы поехали ко мне в студию творить волшебство. Во время макияжа она рассказывала про своих детей и созванивалась с мужем, который живет в Узбекистане.

Получилось крайне необычно: яркие цветные глаза, локоны и пушистые реснички. Мы сняли классное видео о процессе и результате, оно набрало 19 миллионов просмотров. После этого моя героиня писала, что на работе к ней стали подходить покупатели и здороваться, узнают. Ее муж тоже был очень удивлен такому преображению, сказал, что она malika (принцесса).