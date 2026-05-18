Курс на тренды

Многослойность
Многослойность – база для экспериментов. Офисную классику превращаем в выразительный лук, надев две рубашки одновременно, а в расслабленном образе – футболку поверх лонгслива. Играем с контрастами цветов, тканей и длин, не забывая о простом правиле: многослойный «верх» – лучшая база для лаконичного «низа» (и наоборот!).
Спортшик
Спортивная одежда больше не ассоциируется только с физической активностью: она вписывается как в повседневные, так и в более сложные образы. Теперь это не просто комфорт, а искусство интегрировать его в свой личный стиль. Олимпийки, спортивные топы и леггинсы, бадлоны и широкие трико, заправленные в высокие остроносые сапоги на шпильке – контраст создается не за счет эпатажа, а благодаря точным пропорциям и дерзкому сексуальному акценту.
Мини-шорты + пиджак
Кникерсы (трикотажные шорты, похожие на панталоны) – актуальный тренд этой весны. Дополняем объемным пиджаком в стиле оверсайз и смело вводим в свой гардероб.
Вьетнамки
Знаменитые шлепки через палец снова в моде. В этом сезоне вьетнамки покидают пляжи и бассейны и уже завоевали городские улицы, офисы и даже вечерние мероприятия. Актуальные сочетания: платья-баллон, брюки и вечерние образы. Рекомендуем добавить в свой гардероб как минимум две пары: элегантные на каблуках и простые без платформы.
