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Digital-конференция для маркетологов и бизнесменов пройдет в Нижнем Новгороде

28 февраля для предпринимателей и экспертов в сфере рекламы команда платформы «МТС Маркетолог» проведет бесплатную конференцию в Нижнем Новгороде. 

На площадке культурного центра «Академия Маяк» соберутся ведущие специалисты в сфере маркетинга, чтобы в неформальной обстановке рассказать о способах продвижения с помощью цифровых технологий и поделиться успешными кейсами. В фокусе внимания — тренды и вызовы 2024 года, а также новые инструменты, которые помогают бизнесу найти клиентов и построить доверительные отношения с аудиторией.

В программе — обсуждение и обмен опытом, которым поделятся представители «МТС Маркетолога», компаний Skillbox, E-promo, R-top, агентства «Сделаем», студии подкастов «Слушай сюда»:

  • какие каналы приносят больше трафика;
  • что делать с медиаинфляцией;
  • как продвигать локальные бренды с небольшим бюджетом;
  • как подкасты могут спасти бизнес;
  • какой контент отталкивает клиентов, и как это исправить.

 

Бонусом для участников станет неформальное общение в стиле делового speed-дейтинга. Это новый вид нетворкинга, когда общение с экспертом происходит тет-а-тет в формате «быстрых свиданий», то есть экспресс-консультаций: можно не только получить рекомендацию или ответ на наболевший вопрос, но и обменяться контактами.

Помимо офлайн-формата в культурном центре «Академия Маяк» (ул. Нижне-Волжская набережная, 11), послушать участников можно будет и онлайн, старт — в 14.00. Регистрация по ссылке.

Текст и фото: предоставлены пресс-службой МТС

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