Digital-конференция для маркетологов и бизнесменов пройдет в Нижнем Новгороде

Бонусом для участников станет неформальное общение в стиле делового speed-дейтинга. Это новый вид нетворкинга, когда общение с экспертом происходит тет-а-тет в формате «быстрых свиданий», то есть экспресс-консультаций: можно не только получить рекомендацию или ответ на наболевший вопрос, но и обменяться контактами.

Помимо офлайн-формата в культурном центре «Академия Маяк» (ул. Нижне-Волжская набережная, 11), послушать участников можно будет и онлайн, старт — в 14.00. Регистрация по ссылке.