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Музыка

«Парад духовых оркестров» в Нижнем

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В субботу, 20 августа, на главной пешеходной улице города — Большой Покровской пройдет парад оркестров. Он стартует с 30-минутного мини-концерта, затем начнется шествие из более 350 музыкантов, а финальной точкой парада станет площадь Минина и Пожарского.

 

Программа фестиваля:

с 10:45 до 11:15 — концерты от участников фестиваля на нескольких площадках:

  • открытое пространство перед зданием бывшего кинотеатра «Октябрь»;
  • открытое пространство перед зданием «Художественные промыслы»;
  • открытое пространство перед зданием Госбанка;
  • территория около ДК Свердлова;
  • Театральная площадь.

11:15 — старт парада от здания бывшего кинотеатра «Октябрь».

12:00—14:00 — завершение парада. Сводный концерт оркестров на площади Минина и Пожарского

Участники фестиваля:

  • «Нижегородский губернский оркестр»
  • Военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ
  • Самарский концертный духовой оркестр
  • Джаз-оркестр «NO Смокинг»
  • Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии
  • Заслуженный коллектив РФ духового оркестра МБУК «Дворец культуры» Павлово



 

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Фото: Нижний 800

 

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