«Парад духовых оркестров» в Нижнем

В субботу, 20 августа, на главной пешеходной улице города — Большой Покровской пройдет парад оркестров. Он стартует с 30-минутного мини-концерта, затем начнется шествие из более 350 музыкантов, а финальной точкой парада станет площадь Минина и Пожарского.
Программа фестиваля:
с 10:45 до 11:15 — концерты от участников фестиваля на нескольких площадках:
- открытое пространство перед зданием бывшего кинотеатра «Октябрь»;
- открытое пространство перед зданием «Художественные промыслы»;
- открытое пространство перед зданием Госбанка;
- территория около ДК Свердлова;
- Театральная площадь.
11:15 — старт парада от здания бывшего кинотеатра «Октябрь».
12:00—14:00 — завершение парада. Сводный концерт оркестров на площади Минина и Пожарского
Участники фестиваля:
- «Нижегородский губернский оркестр»
- Военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ
- Самарский концертный духовой оркестр
- Джаз-оркестр «NO Смокинг»
- Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии
- Заслуженный коллектив РФ духового оркестра МБУК «Дворец культуры» Павлово
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Фото: Нижний 800
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