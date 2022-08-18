«Парад духовых оркестров» в Нижнем

В субботу, 20 августа, на главной пешеходной улице города — Большой Покровской пройдет парад оркестров. Он стартует с 30-минутного мини-концерта, затем начнется шествие из более 350 музыкантов, а финальной точкой парада станет площадь Минина и Пожарского.