«Специфик» представил программу второго уикенда театрального фестиваля

«От торговых сделок имперского масштаба до Дома культуры речников и строгого фейс-контроля одного из самых известных ночных клубов города – за свою 130-летнюю историю это здание стало символом трех эпох. Большинство современных нижегородцев помнит его как клуб Z-Top, который с 2007 года был одним из самых модных и недоступных мест города».

Юрий Квятковский, режиссер МХТ им. Чехова и сооснователь театра «Мастерская Брусникина», покажет своих «Господ Головлевых». Действия пьесы по мотивам главного русского готического романа М.Е. Салтыкова-Щедрина автор переносит в школу гребли у истока Гребного канала. Сюжет об угасании дворянской семьи и паразитическом образе жизни помещиков разворачивается в «пространстве постоянного движения, дисциплины и преодоления».

Владимир Данай (ставил «Доходное место» в нижегородском ТЮЗе) режиссирует «Мы», в основе которого первый в мире роман-антиутопия Евгения Замятина. Спектакль о тотальном подавлении личности в государстве, где технологии определяют быт и сознание людей, сыграют на территории нового ИТ-кампуса «Неймарк» (Большие Овраги, 8).

А внутренний двор исторической усадьбы Рукавишниковых станет сценой для вечной истории о конфликте поколений – здесь режиссер «Современника» Кирилл Вытоптов представит «Из путешествия Базарова» по «Отцам и детям» Тургенева. Также продолжим смотреть «Чайку» Сергея Тонышева из «Сатирикона»: историю чеховской пьесы о любви, творческих поисках и одиночестве расскажут на полуострове Печерские пески (спектакль перенесли сюда из-за затопления первоначальной локации, заброшенного пляжа на Гребневских песках).

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